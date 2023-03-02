Народный депутат Александр Качура сообщил, что Лукашенко понимает, что после проигрыша путина в войне его власть будет под угрозой.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, Лукашенко едет в Китай, поскольку давно уже ищет себе нового покровителя, который смог бы помочь ему сохранить власть в государстве после поражения путина в войне.

«Таким покровителем Лукашенко считает Китай. Интересно, спасет ли Китай Лукашенко, когда белорусские добровольцы, воюющие за Украину, вернутся домой», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, Лукашенко осознает, что путин проиграет в войне и что его власть в Беларуси находится под угрозой. Поэтому остается только догадываться, сможет ли белорусский диктатор найти помощь в Пекине.

«Я думаю, это вопрос риторический», - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, Андрей Вигиринский объяснил, может ли Китай тайно поставить оружие россии через беларусь.

Также Politeka сообщала, зачем на самом деле Лукашенко примчался в Китай: «Путинская россия отойдет в историю, дело идет к концу».