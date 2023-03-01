Народный депутат Александр Качура сообщил, что Байден никогда не сможет теперь посетить Пензенскую область.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, российская федерация решила дать «максимально жесткий» ответ Соединенным Штатам Америки, в частности, президенту Джо Байдену.
«Президенту США Джо Байдену теперь запрещен въезд в Пензенскую область в россии», - сообщил Александр Качура.
Как отметил народный депутат, складывается впечатление, что российские чиновники на самом деле ожидали, что такое решение расстроит Байдена, ведь он никогда уже не посетит Пензенский краеведческий музей.
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«Ну что, как тебе такое, Джо?» - добавил Александр Качура.
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