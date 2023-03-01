Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россию ожидают демографические проблемы из-за потерь на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Наверняка многие заметили, что, когда путин в «Лужниках» толкал свою речь, он говорил какие-то странные вещи. Он начал с того, что семья – это родина, а родина – это семья, что каждый здесь защитник. Почему семья? Потому что кто-то умный в россии наконец-то дошел до того, что в довольно близком будущем россию ждет реальная демографическая яма», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, такая проблема в рф будет вызвана именно огромными потерями на фронте, большим количеством инвалидов, людей с нарушенной психикой, которые вернутся с войны. Как отметил Борис Тизенгаузен, после войны они не найдут себя в социуме и не смогут построить нормальные отношения, создать семью.

«Еще один акцент смещается к тому, что всем женщинам надо рожать, потому что поняли, что демографическая яма накроет довольно серьезно. Там и с рабочей силой будет проблема, и со всем остальным», - заявил Борис Тизенгаузен.

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