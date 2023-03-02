Политолог Кость Бондаренко объяснил, что для эффективной борьбы с россией Украине нужны квалифицированные русисты или русологи, знающие о структуре государства противника и мышлении россиян.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Проблема в том, что в условиях войны с россией у нас нет практически тех структур, которые по заказу государства серьезно изучали бы врага. У нас нет ни одного нормального русиста. У нас восприятие фактически по российским телеграмм-каналам, читают и на этой основе делают аналитику, соответственно, воспринимают ее как истину в последней инстанции», - констатирует Кость Бондаренко.

По его словам, у нас знают 5-6, десяток, возможно, фигур, которые, как считают, делают политику, этими фигурами и оперируют: что сказал медведев, сказал путин, сказал лавров или шойгу. Тем не менее, объясняет эксперт, у нас нет понимания, что это более структурированное образование, кто стоит за кем, каковы внутренние процессы в россии, какое само построение государства, какая модель российского общества.

«Очень много наших моделей, которые для нас понятны и в которых мы живем, автоматически переносятся на россию. Это два совершенно разных организма, два совершенно разных мира. Поэтому нельзя подходить с одними и теми же мерками к тому, что происходит в Украине, и к тому, что происходит и россии», - объясняет Кость Бондаренко.

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