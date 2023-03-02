Политолог-международник Максим Яли заявил, что Украина оказалась подготовлена к войне лучше, чем россия, чья армия весь год терпит сплошной позор на фронте.
Об этом он рассказал в своем блоге.
Как рассказывает эксперт, в США работают целые центры, которые формируют интересы и стратегии реализации этих интересов на десятилетие, так они пишут свои стратегии национальной безопасности. В частности, отмечает он, ЦРУ выпускает прогнозы 2030, 2050 года, анализы, то есть США исходят из рисков, а россия, безусловно, несет риски.
«путин подумал, что он может повторить, имеется в виду вернуть мировой порядок на 30-40 лет назад, когда Советский Союз был равноправным противником Соединенных Штатов, когда они делили сферы влияния во всем мире на двоих, вели гибридные войны на территории третьих стран», - объясняет Максим Яли.
Соответственно, утверждает политолог, США это также отслеживали, они на протяжении 8 лет, как мы видим, и готовили украинскую армию. Это уже сейчас очевидно, добавляет он, после года полномасштабного вторжения, что война было неминуемой.
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«Наверняка Соединенные Штаты как минимум просчитывали эти риски и, как мы видим, они подготовились и подготовили нас к этой войне намного лучше, чем так называемая вторая армия мира, которая целый год терпит сплошной позор со своими байками «Киев за 3 дня, а вся Украина за 2 недели», - подчеркивает Максим Яли.
Как сообщала Politeka, Яли объяснил, как амбиции Си Цзиньпина могут повлиять на решение Китая помогать россии в войне.
Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, какие страны за этот год стали слабее на международной арены.