Политолог-международник Максим Яли заявил, что Украина оказалась подготовлена к войне лучше, чем россия, чья армия весь год терпит сплошной позор на фронте.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, в США работают целые центры, которые формируют интересы и стратегии реализации этих интересов на десятилетие, так они пишут свои стратегии национальной безопасности. В частности, отмечает он, ЦРУ выпускает прогнозы 2030, 2050 года, анализы, то есть США исходят из рисков, а россия, безусловно, несет риски.

«путин подумал, что он может повторить, имеется в виду вернуть мировой порядок на 30-40 лет назад, когда Советский Союз был равноправным противником Соединенных Штатов, когда они делили сферы влияния во всем мире на двоих, вели гибридные войны на территории третьих стран», - объясняет Максим Яли.

Соответственно, утверждает политолог, США это также отслеживали, они на протяжении 8 лет, как мы видим, и готовили украинскую армию. Это уже сейчас очевидно, добавляет он, после года полномасштабного вторжения, что война было неминуемой.

«Наверняка Соединенные Штаты как минимум просчитывали эти риски и, как мы видим, они подготовились и подготовили нас к этой войне намного лучше, чем так называемая вторая армия мира, которая целый год терпит сплошной позор со своими байками «Киев за 3 дня, а вся Украина за 2 недели», - подчеркивает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, как амбиции Си Цзиньпина могут повлиять на решение Китая помогать россии в войне.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, какие страны за этот год стали слабее на международной арены.