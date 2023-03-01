Политолог-международник Максим Яли рассказал, что сейчас Китай открывает свою экономику после локдаунов, а потому ему нужно торговать с США, а не терпеть санкции из-за помощи россии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Последнюю как минимум неделю очень активно в американских СМИ в частности распространяется информация, что идут переговоры о предоставлении военной помощи россии, пишут, что уже идут поставки дронов», - сообщает Максим Яли.

По словам политолога, если смотреть с формальной точки зрения, с экономической, смысла абсолютно нет никакого. Как он объясняет, для Китая американский рынок и европейский по прежнему являются главными рынками, куда он экспортирует свою продукцию на сотни миллиардов долларов. Сейчас же, констатирует эксперт, когда Китай открывает свою экономику после нескольких лет локдаунов, ему необходимо оживление, главные рынки сбыта.

«Что он может заработать на сотни дронов от россии? Да практически ничего. А что он может потерять? Сотни миллиардов долларов от санкций, которые, безусловно, будут в таком случае введены», - заключает Максим Яли.

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