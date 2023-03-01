Киевский общественный деятель Андрей Андреев сообщает на своей странице в Facebook , что он и другие столичные волонтеры приобрели для защитников Украины из подразделения ударных дронов еще три автомобиля.
Андреев пообещал и дальше быстро реагировать по запросам и помогать ВСУ.
Он выразил благодарность фонду Stopify за активное участие и организацию процесса доставки авто из-за границы, латвийской общественной организации Pierigas Lauku Uznemeju biedriba за поиск и подбор авто в Великобритании, латвийскому другу Юрису Юрассу, а также многим другим.
Ранее данная группа волонтеров уже неоднократно помогала ВСУ. В частности, совместно с Георгием Зантараей и Иваном Лесовым доставил помощь батальону "Карпатская Сечь".
Тогда же он призвал все волонтерские организации переформатировать свою деятельность для передка.
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