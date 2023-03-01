Публицист Александр Новохатский сообщил, что на оснащение всех мобилизованных россия должна тратить огромные средства.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«В российско-людоедской практике нормально использовать людей как трудовой ресурс, расходный материал или некую производственную мощность. То есть люди в российско-людоедской системе – это средства для производства», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, для россии люди – это всего-навсего инструменты для убийства. Но, как отметил Александр Новохатский, для того, чтобы россияне были эффективным инструментом во время войны, их необходимо соответствующим образом научить, превратить в один механизм, оснастить и поддерживать на каком-то уровне их способность убивать.

«Стоимость одного убийственного юнита (мобилизованного – Ред.) – где-то около двух тысяч евро. Это сумасшедшие цифры. Кроме этого, вопрос в вооружении, есть ли оно вообще, в эффективности этого вооружения. Конечно, россия может набрать два миллиона людей, которые готовы убивать или быть убитыми, но нет во что их одеть, чем накормить, чем вооружить», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне: «В их мире это нормально».

Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура заявил, что в россии, как в огромной тюрьме, удерживают десятки народов, заслуживающих независимость.