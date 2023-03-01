Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что деятельность российских банков следует прекратить, ввести против них санкции, отключить от SWIFT и внести их в черный список FATF.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, очень плохо, что все банки российской федерации не под санкциями и не отключены от SWIFT. Поэтому он убежден, что партнеры Украины, пусть и помогают, но не понимают, что деятельность банков – это тот поток, на которых россия зарабатывает миллиарды.

«FATF – это организация, которая координирует все, так скажем, денежные потоки мира. Она осуществляет контроль, как у нас мониторинг в Нацбанке. Если бы они внесли в черный список банки российской федерации (да, это тяжело, потому что там 30% находится в тени) это дало бы минус 7,6 ВВП российской федерации. Это круто», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует эксперт, этого пока не происходит. Следовательно, утверждает он, партнеры Украины на международной арене не дорабатывают это дело до конца.

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