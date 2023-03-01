Военный Святослав Дубина сообщил, что у украинцев впереди еще очень много работы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Этот год войны показал, что нет препятствий для украинского народа. Если он захочет, он сделает всё. Поэтому я призываю все-таки обращать больше внимания на наши внутренние проблемы», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, сейчас необходимо доказать, что украинские территории освобождаются именно для того, чтобы после победы создать там комфортные условия для украинцев. Как отметил Святослав Дубина, всё в руках украинского народа, украинцы способны построить более комфортные условия в своей стране собственными усилиями.

«Мы обязательно победим, а потом наведем порядок в украинском мире, среди украинцев. Впереди еще очень много работы», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, какая важная задача стоит перед украинцами, помимо победы над врагом.

Также Politeka сообщала, что американский военный Гарри Табах рассказал о потенциале Украины: «Вы будете строить сильную нацию».