Военный Святослав Дубина сообщил, что у украинцев впереди еще очень много работы.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Этот год войны показал, что нет препятствий для украинского народа. Если он захочет, он сделает всё. Поэтому я призываю все-таки обращать больше внимания на наши внутренние проблемы», - сообщил Святослав Дубина.
По словам военного, сейчас необходимо доказать, что украинские территории освобождаются именно для того, чтобы после победы создать там комфортные условия для украинцев. Как отметил Святослав Дубина, всё в руках украинского народа, украинцы способны построить более комфортные условия в своей стране собственными усилиями.
«Мы обязательно победим, а потом наведем порядок в украинском мире, среди украинцев. Впереди еще очень много работы», - заявил Святослав Дубина.
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Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, какая важная задача стоит перед украинцами, помимо победы над врагом.
Также Politeka сообщала, что американский военный Гарри Табах рассказал о потенциале Украины: «Вы будете строить сильную нацию».