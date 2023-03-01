Идеолог Олесь Доний объяснил, что во многом оккупация Крыма в 2014 году россии удалась из-за того, что не все украинцы осознавали себя украинцами и стали коллаборантами.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Нам необходимо самоосознание. Самоосознание – это больше, чем чужая идентификация у нас. Приведу пример с оккупацией Крыма. Кроме прямой российской агрессии, которая, безусловно, имела место, досадным для нас был факт, что в украинских структурах многие стали коллаборантами, то есть перебежали на сторону врага», - рассказывает Олесь Доний.

Как он объясняет, некоторых людей на это толкнула меркантильность, в частности, журналисты занимались тем, чтобы узнать, за какие суммы, какие руководители перешли на сторону врага. Тем не менее, констатирует эксперт, многие перешли из других соображений – идейных, а дело в том, что они не осознавали себя украинцами.

«То есть они считали себя больше россиянами, а не украинцами. И потому выход из украинской юрисдикции, из украинского гражданства для них был легким и естественным путем», – подчеркивает Олесь Доний.

По словам идеолога, сила и единство государства заключается не в территории, а в гражданах, осознающих себя украинским сообществом. Поэтому, подытоживает он, важно не просто иметь украинский паспорт, а осознавать себя украинцем.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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