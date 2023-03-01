Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что в россии люди не могут сменить власть снизу.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас можно сделать один вывод абсолютно точно: Украина – не россия, и за свою нероссийскость, за свою самостоятельность, за свою независимость Украина способна платить высокую цену», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, Украина также способна заставить заплатить высокую цену тех, кто посягает на ее независимость. Подтверждением, как отметил Александр Кочетков, могут стать огромные потери российского агрессора на территории Украины.

«Что именно делает Украину не россией? Главное отличие Украины от россии – в сменяемости власти снизу. Украинскую власть можно сменить снизу по желанию людей. Российская власть если и сменяется, то только сверху. Именно здесь принципиальное отличие», - заявил Александр Кочетков.

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