Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что россия за год войны действительно запустила очень много ракет, но дефицит не означает, что обстрелы закончатся.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«В определенной мере дефицит есть, он присутствует действительно. Об этом говорят и ведущие западные разведки, и украинская, и многие эксперты. Понятно, что россия уже за год полномасштабного вторжения использовала достаточно много ракет», - констатирует Александр Мусиенко.

В то же время он отмечает, что вопрос эффективности их использования – это уже другое, но, тем не менее, они использовали достаточно много и сейчас, конечно же, они чувствуют дефицит. И продолжают выпускать, добавляет эксперт, на самом деле где-то порядка 50 ракет в месяц различных типов.

«Но вместе с тем необходимо понимать, что дефицит не означает прекращение, снятие рисков обстрелов вообще, они присутствуют, они есть и на этой неделе, и в ближайшие дни», - объясняет Александр Мусиенко.

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