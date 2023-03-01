Политолог Руслан Бизяев сообщил, что сегодня решается, какая картина мира у нас будет в ближайшие 10-15 лет, а медиатором большинства процессов выступают США и Китай.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как отмечает эксперт, учитывая последние события в Украине и мире, сейчас сильные мира сего, политики, экономисты, военные и простые обычные люди пытаются найти ответ на вопрос, кто виноват и что делать, как жить дальше и какой будет картина мира ближайшие 10-15 лет. По его словам, от этой картины мира напрямую будет зависеть благосостояние, социальный комфорт, здоровье и все другие показатели, которые беспокоят простого человека.

«Что мы сейчас наблюдаем на мировой геополитической поляне? В принципе, на ней все те же все основные геополитические игроки остались, просто некоторые из них за этот год немного ослабли, а другие, в принципе, более-менее сегодня чувствуют себя относительно в зоне комфорта», - констатирует Руслан Бизяев.

Среди первых политолог выделяет Европейский Союз, Британию и россию, ведь как геополитические игроки они не могут занести этот год себе в активы. По его словам, тот геополитический вес, который был у них до 24 февраля 2022 года, и тот, который они имеют сейчас – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

«Относительно легко пережили этот период Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. Именно эти две страны сейчас выступают медиатором большинства экономических и политических процессов, которые мы наблюдаем в мире», - заключает Руслан Бизяев.

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