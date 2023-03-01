Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что в Советском Союзе, как и сейчас в россии, не было надежной ПВО.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Минобороны российской федерации сообщило о том, что ПВО надежна, как никогда, всё под контролем, муха не пролетит. А я хотел бы напомнить историю тоже о надежной ПВО, только советского формата. Там тоже говорили, что ПВО лучше всех, но в 1987 году немецкий летчик на легком самолете пролетел весь Советский Союз и приземлился прямо на Красной площади», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, тогда этот самолет точно должна была заметить на радарах советская ПВО, ведь это довольно крупный объект. Как отметил Борис Тизенгаузен, после этого случае в Советском Союзе было снято всё военное руководство во главе с министром обороны.

«Такого позора Советский Союз, войска ПВО, наверное, не испытывали никогда. Это я к чему говорю? К тому, что и тогда, и сейчас иллюзия и легенды, которые слагаются вокруг мощи российской армии, войск противовоздушной обороны, морского флота, воздушного флота, сильно преувеличены», - заявил Борис Тизенгаузен.

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