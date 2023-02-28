Политолог-международник Максим Яли рассказал, что поражение россии в войне против Украины поставит крест на самой возможности Китая в будущем захватить Тайвань.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По мнению эксперта, можно предположить, что Китай может решиться на военную помощь россии только учитывая амбиции Си Цзиньпина и его идею вернуть себе Тайвань военным образом.
«В прошлом году мы наблюдали все эти учения, размахивание оружием во время визита тогдашнего лидера нижней палаты американского Конгресса на Тайвань. И сейчас уже пресса, даже китайская, не говоря уже о западной, пишет о том, что вторая реальность того, что Китай может пойти на захват Тайваня – это уже 2027 год», – рассказывает Максим Яли.
В этом контексте, объясняет политолог, если россия проиграет в войне и выполнит условия мирного плана Украины, а именно отойдет на границы 1991 года, то есть потеряет и Крым, и ОРДЛО, которые захватила в 2014-2015 годах во время первой фазы горячей войны, конечно, это будет крест на будущих планах, даже на вероятности захвата Тайваня военным путем.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Это нечестно, абсурд": власть призналась украинцам, на сколько повысит пенсии
Выбило стекла: после взрывов в россии вспыхнул мощный пожар, кадры
"Мы давали деньги каждые два дня": мать раненого военного ВСУ вынудили лечить сына за свой счет
"Как можно забыть": украинцы нашли ту самую Анечку из Мариуполя, которая благодарила россиян в "Лужниках"
Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что все богатства россии распределяются между окружением путина.
Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, почему в Украине не слишком развито профсоюзное движение.