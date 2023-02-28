Политолог-международник Максим Яли рассказал, что поражение россии в войне против Украины поставит крест на самой возможности Китая в будущем захватить Тайвань.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, можно предположить, что Китай может решиться на военную помощь россии только учитывая амбиции Си Цзиньпина и его идею вернуть себе Тайвань военным образом.

«В прошлом году мы наблюдали все эти учения, размахивание оружием во время визита тогдашнего лидера нижней палаты американского Конгресса на Тайвань. И сейчас уже пресса, даже китайская, не говоря уже о западной, пишет о том, что вторая реальность того, что Китай может пойти на захват Тайваня – это уже 2027 год», – рассказывает Максим Яли.

В этом контексте, объясняет политолог, если россия проиграет в войне и выполнит условия мирного плана Украины, а именно отойдет на границы 1991 года, то есть потеряет и Крым, и ОРДЛО, которые захватила в 2014-2015 годах во время первой фазы горячей войны, конечно, это будет крест на будущих планах, даже на вероятности захвата Тайваня военным путем.

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