Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что россия не смогла захватить Украину, поскольку не учла мощный фактор украинского народа и украинской идентичности.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Я уверен, что путин не собирался покрывать Украину ковровыми бомбардировками и уничтожать нашу инфраструктуру ударами ракет. Я уверен в том, что они хотели минимизировать потери и они хотели отыграть сценарий с захватом Крыма, только с захватом Украины или большей части Украины», - утверждает Александр Новохатский.

По мнению гостя программы, россия хотела отыграть именно этот сценарий и именно поэтому они задействовали суркова, козака и других людей, которые вели переговоры, внедряли свою агентуру, использовали агентов влияния, информационное пространство и так далее.

Тем не менее, констатирует аналитик, весь этот план не сработал, потому что тут сыграл фактор, который мало кто учитывал, но этот фактор невероятной мощности и невероятной силы – украинский народ.

«Украинская идентичность работает на уровне цивилизационно-культурных проявлений британской идентичности или англосаксов, так называемых белых людей, которые покоряли весь мир. россия в любом случае обречена», - заключает Александр Новохатский.

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