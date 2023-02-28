Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что россии не комфортно все то, что строит Запад – свобода, воля, несырьевой профиль экономики, отсутствие принудительного труда.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Тезис о том, что следует привыкать к жизни без россии, эта мысль меня посетила первый раз в 2017 году, в конце года, когда вышел доклад «Come On!» Римского клуба о том, каким мир будет в скором будущем и какие тенденции в этом мире будут существовать. Все, что там написано, указывало на то, что россии в этом этическом пространстве будет не комфортно», - рассказывает Александр Новохатский.

Как объясняет аналитик, свобода, воля, проявления экономики, которая не основана на принудительном труде, экономические пространства несырьевого профиля, - это такие вещи, которые для россии не комфортны.

«То есть, тот мир, к которому стремится организованный коллективный Запад, не комфортен для россии. Соответственно, если он не комфортен, россия там не выживет», - подчеркивает Александр Новохатский.

Выживет же, продолжает гость программы, некое иное культурное образование, которое будет пользоваться этикой воли, которое будет строить отношения в экономике на основе рыночных отношений, отсутствия коррупции, отсутствия принудительности труда, с зелеными переходами, паспортами и так далее.

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