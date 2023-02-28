Политический аналитик Валентин Гладких сообщил, что весь мир понимает, что с россией не о чем говорить.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Кто сейчас вообще может верить гарантиям путина? Они сказали, что Минские договоренности подписали, но выполнять их не собирались. Так о чем мы тогда говорим? Они сами себя забивают в гроб и дают дополнительные аргументы, что с путинским режимом переговоры невозможны», - сообщил Валентин Гладких.

По словам политического аналитика, россия водила весь мир за нос, требуя при этом, чтобы мир выполнял ее требования. Как отметил Валентин Гладких, теперь уже никто даже не стремится услышать призывы россии к переговорам. Россия делает немало заявлений, а потом сама их опровергает, и таких случаев уже было немало.

«Они за три дня до нападения говорили, что это абсурд, и они не планируют нападать на большую страну. А сейчас, когда уже год войны, выходит их министр иностранных дел и говорит, что они на Украину не нападали. Во всем мире люди смотрят на это и понимают, что там либо неадекватные, либо лицемерные лжецы, поэтому говорить с ними не о чем», - заявил Валентин Гладких.

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