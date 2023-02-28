Публицист Анатолий Якименко сообщил, что украинский народ должен сформировать элиту, чтобы больше не ошибаться.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«К сожалению, мы специфический народ, который не имеет элиты и не имеет той группы людей, которая может четко, правильно, точно все объяснить. Народ не может объяснить, и если народу не объяснять, то он чего-то не видит и ошибается. Это одна из особенностей вообще народной власти, демократии», – сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, в государстве обязательно должны быть и народ, и элита, и они должны друг с другом сосуществовать. Как отметил Анатолий Якименко, элита должна идти из народа, народ должен выделить элиту и уполномочить ее.

«Это недостаток нашего народа, который не хочет формировать элиту», - заявил Анатолий Якименко.

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