Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что потолок цены на российскую нефть должен составлять 30 долларов, поскольку это средняя стоимость ее добычи в россии.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, потолок цены на нефть на уровне 60 долларов – это действительно слишком много. По его мнению, она должна составить 30 долларов и это была бы справедливая цена, потому что добыча нефти в россии стоит где-то 20-40 долларов.

«То есть средняя цена была бы 30. И они бы ничего не зарабатывали. Но страна-террорист и подлец путин сделали все для того, чтобы увеличилась цена. Они сегодня испытывают дефицит бюджета, но не в таких масштабах, как хотелось бы. За всю путинскую историю в 2022 году они испытали дефицит почти на 3 триллиона рублей», – отмечает Георгий Биркадзе.

Поэтому, констатирует он, прежде всего, нужно установить жесткий потолок цены на нефть, а дальше – ввести санкции против российских банков. В частности, отмечает эксперт, до сих пор работает банк «Газпрома», они до сих пор получают деньги, сделали дочерние предприятия в беларуси, Казахстане, Грузии, открыли счета и работают спокойно.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что 24 февраля стало той исторической датой, когда каждый обязательно помнит, где он находился.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, каких санкций против рф не хватает.