Народный депутат Александр Качура сообщил, что все богатства россии распределяются между окружением путина.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, путин уже начинает задумываться о распаде россии, говорит о московитах и уральцах. Как отметил Александр Качура, путин рассуждает о распаде рф, хотя прошел только год с момента начала полномасштабной войны против украинского народа.

«В принципе, ход мыслей правильный. В россии, как в огромной тюрьме, удерживают десятки народов, заслуживающих свою историческую землю и независимость», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, регионы, которые богаты природными ресурсами, продолжают жить за чертой бедности.

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«Все богатства распределяются между окружением путина. Так быть не должно», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина объяснил, почему переговоры между Украиной и рф невозможны: «Общество не дает сделать этот шаг».

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне: «В их мире это нормально».