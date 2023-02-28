Народный депутат Александр Качура сообщил, что все богатства россии распределяются между окружением путина.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, путин уже начинает задумываться о распаде россии, говорит о московитах и уральцах. Как отметил Александр Качура, путин рассуждает о распаде рф, хотя прошел только год с момента начала полномасштабной войны против украинского народа.
«В принципе, ход мыслей правильный. В россии, как в огромной тюрьме, удерживают десятки народов, заслуживающих свою историческую землю и независимость», - сообщил Александр Качура.
Как подчеркнул народный депутат, регионы, которые богаты природными ресурсами, продолжают жить за чертой бедности.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Выбило стекла: после взрывов в россии вспыхнул мощный пожар, кадры
Авто врезалось в людей под Киевом, количество жертв возросло: фото трагедии
Ситуация вокруг Молдовы накаляется: замечена колонна военной техники с HIMARS
Звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочками: "Я помню, когда он ушел..."
«Все богатства распределяются между окружением путина. Так быть не должно», - заявил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина объяснил, почему переговоры между Украиной и рф невозможны: «Общество не дает сделать этот шаг».
Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне: «В их мире это нормально».