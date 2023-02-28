Идеолог Олесь Доний заявил, что одних идеалистических мечтаний мало, украинцы должны бороться также и за свои социальные права, в частности, за право на достойную плату.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Три Майдана – это была борьба за мечту, за идеалы, очень часто недостижимые. В то же время у нас есть проблемы с борьбой за более приземленные вещи, в частности, отстаивание своих социальных прав у рабочих», - констатирует Олесь Доний.
Следовательно, утверждает идеолог, нам нужно проанализировать те факторы, которые негативно на это повлияли, и ответить на вопрос, почему мы готовы жаловаться на низкие зарплаты, но не отстаиваем собственные права.
«Возможно, СССР, который озвучил, что он – самое социальное государство, но фактически подавил или убил роль профсоюзов. Возможно, православная вера, потому что в православных странах профсоюзные движения менее развиты», – рассуждает Олесь Доний.
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Как отмечает эксперт, западноевропейские страны в этом плане более прагматичны и практичны, там профсоюзы активно защищали права рабочих. В Украине же, констатирует он, этого нет, а значит, мы должны понять, что одних идеалистических мечтаний недостаточно, нужны и приземлены, в частности, о том, на что жить.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что полномасштабное наступление россиян заставило массу украинцев уехать за границу с целью найти убежище для защиты.
Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, что раскалывает украинцев изнутри.