Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что кремлевский вождь должен обладать влиянием на силовиков.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Всё то, что сейчас происходит, включая и войну в Украину, - это следствие определенных функций, которые выполняет правитель в россии во все времена ее существования. Первая функция – это держать в покорности население российской недоимперии», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, лучший способ держать народ в покорности – это внушать ему какой-то бред про великую миссию и про влияние на судьбу человечества. Как отметил Александр Кочетков, вторая функция кремлевского вождя – это разводить интересы разных финансово-промышленных, этнических, религиозных группировок в борьбе за деньги.

«Они могут немедленно вцепиться друг другу в горло в борьбе за власть и деньги. При чем по нынешним временам вцепятся с применением авиации и бронетехники. Чтобы выполнять эту функцию, вождь кремлевский должен иметь стопроцентное влияние на силовиков», - заявил Александр Кочетков.

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