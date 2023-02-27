Политолог Руслан Бизяев рассказал, стало ли решение россии приостановить участие в договоре о стратегическим вооружении началом ядерной гонки и Холодной войны.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам эксперта, скорее всего это подготовка к очередному продлению, но уже на других условиях, там ведь целый комплекс вопросов. Поэтому, предполагает он, будут закулисные торги и какое-то компромиссное решение.
«Но, по факту, гонку вооружений мы наблюдаем фактически с 2007-2008 года, сейчас просто ее очередной этап, не больше и не меньше. Очередной виток гонки вооружений идет сейчас во всем мире, это касается в том числе и ядерного компонента», - отмечает Руслан Бизяев.
В частности, он напоминает о Северной Корее, об Иране, о разговорах по поводу наличия или отсутствия ядерного оружия в Индии, о китайской инициативе, мирном плане, в котором этой теме тоже уделено достаточно внимания, что мы не должны допустить перехода конфликта в ядерную стадию.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Оккупанты готовятся к максимально сильному ракетному удару: когда ждать
"Самолёт и пилот загорелись": новые подробности и кадры с места авиакатастрофы под Киевом
"Мы не вместе": звезда "1+1" Маричка Падалко показала своего мужа, с которым родилась в один день
Мощные взрывы прогремели на аэродроме возле Минска: идет подсчет поврежденной техники
«Когда об этом все политики говорят синхронно, мы можем понимать, что такая проблема действительно существует. Но пока, слава Богу, в имитационном параметре. До нажатия красной кнопки не дойдет и пока я не вижу политика, который реально бы решился нажать ядерную кнопку», - утверждает Руслан Бизяев.
Как сообщала Politeka, Манн прокомментировал визит китайского руководства в лице министра иностранных дел Ван И в москву.
Также Politeka писала о том, что Подорожний рассказал, можно ли будет мирно договориться с россией по Крыму.