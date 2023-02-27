Политолог Руслан Бизяев рассказал, стало ли решение россии приостановить участие в договоре о стратегическим вооружении началом ядерной гонки и Холодной войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, скорее всего это подготовка к очередному продлению, но уже на других условиях, там ведь целый комплекс вопросов. Поэтому, предполагает он, будут закулисные торги и какое-то компромиссное решение.

«Но, по факту, гонку вооружений мы наблюдаем фактически с 2007-2008 года, сейчас просто ее очередной этап, не больше и не меньше. Очередной виток гонки вооружений идет сейчас во всем мире, это касается в том числе и ядерного компонента», - отмечает Руслан Бизяев.

В частности, он напоминает о Северной Корее, об Иране, о разговорах по поводу наличия или отсутствия ядерного оружия в Индии, о китайской инициативе, мирном плане, в котором этой теме тоже уделено достаточно внимания, что мы не должны допустить перехода конфликта в ядерную стадию.

«Когда об этом все политики говорят синхронно, мы можем понимать, что такая проблема действительно существует. Но пока, слава Богу, в имитационном параметре. До нажатия красной кнопки не дойдет и пока я не вижу политика, который реально бы решился нажать ядерную кнопку», - утверждает Руслан Бизяев.

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