Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Китай не собирается поставлять россии вооружение.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Зачем вообще Китай вдруг решил предложить вот какой-то такой абстрактный мирный план? Мне кажется, здесь всё просто. Во-первых, как раз этот список больше для Соединенных Штатов Америки, а не для россии и Украины, потому что США как раз очень серьезно вовлечены в эту войну», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, США помогают Украине финансово, предоставляют вооружение. А Китай, как отметил Борис Тизенгаузен понимает, что не вовлечен в глобальные вопросы, хотя хочет наравне с США претендовать на мировое лидерство. Именно поэтому Китай с помощью своей формулы мира решил вовлечься в глобальную политику.

«Но это не говорит о том, что Китай будет поставлять оружие или поддерживать как-то россию», - заявил Борис Тизенгаузен.

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