Идеолог Олесь Доний объяснил, что мы должны распространять философию любви, но это требует также защиты наших прав, свобод, территориальной целостности, то есть борьбы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Моя философия, концепция «25 ступеней к общественному счастью» – это философия любви. Но любовь предполагает защиту, поэтому ступень №3 – «Учись бороться за свои права и свободы». Это наши выходы на Майдан, это сейчас борьба наших ребят на Востоке за территориальную целостность Украины», - рассказывает Олесь Доний.

Как он объясняет восьмая ступенька к общественному счастью – «Уйми собственную агрессию» - это о том, чтобы украинцы перестали сами раскалывать собственную нацию, без руки кремля, которая проявляет против нас откровенную агрессию, это о самоуничтожении и саморазрушении.

«У нас один из самых больших уровней преступности, убийств напрямую. Когда бьют друг друга, когда ссорятся брат с братом внутри нации. Мы не должны быть нацией, которая ассоциируется с Чикатилом, кстати, этническим украинским», - отмечает Олесь Доний.

Следовательно, констатирует идеолог, мы должны заниматься распространением именно философии любви, которая со своей стороны также требует защиты, в частности, от российской внешней агрессии. Поэтому, заключает он, мы должны унять свою агрессию.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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