Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что 24 февраля стало той исторической датой, в которую каждый обязательно помнит, где он был.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, 11 сентября 2001 года и 19 августа 1991 года – это такие исторические даты, в которые каждый помнит, где он был. То есть, констатирует он, каждый помнит, где он был, когда самолеты попали в башни близнецы, и каждый помнит, где он был, когда свергали Горбачева. Теперь же, добавляет политтехнолог, добавилась дата 24 февраля 2022 года и каждый помнит, где он был, когда россия напала на Украину.

«Вообще в войне есть 2 важных дня: первый и последний. Первый уже был, а последнего еще не было», - отмечает Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, раньше он думал, что война – это когда стреляют, ракеты летят, танки ездят. И это тоже правда, утверждает он, ведь было страшно в первую секунду от этого всего, что все вокруг летает, грохочет.

«Но оказалось, что война – это еще и большая политика. И непонятно, чего тут больше. И каким способом мы достигнем победы, политическим или военным способом, тоже до конца не понятно», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Манн заявил, что россия – потенциально идеальный сателлит для Китая.

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