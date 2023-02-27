Идеолог Олесь Доний рассказал, что полномасштабное наступление россиян заставило массу украинцев уехать за границу не с целью путешествий или заработков, а чтобы найти приют для защиты.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Наша нация стала разбросана по миру не от хорошей жизни. Агрессия фашистской россии побудила миллионы украинцев оторваться от своих жилищ и уехать за границу в поисках убежища и мирного неба. Сотни тысяч украинцев ушли на фронт, им сейчас точно не до путешествий», – рассказывает Олесь Доний.
В то же время он утверждает, что ступень «Путешествуй по миру» в его концепции «25 ступеней к общественному счастью» все равно имеет актуальность, ведь рано или поздно россиян мы победим, а Украина вернется в мирную жизнь, станет сильнее и займет свое место в мире.
«И это будет конкуренция с нашими союзниками. Чтобы не проиграть конкуренцию с нашими друзьями, союзниками, следует видеть, понимать конкурентов», - подчеркивает Олесь Доний.
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Как объясняет эксперт, путешествовать – это не только ездить на заработки, посещать пляжи или искать убежища. По его словам, это также способ обменяться опытом, накопить знания и обогащаться благодаря другим традициям и культурам.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что нет неверующих людей, поскольку у каждого есть какие-то принципы, а принципы – это не что иное, как вера.
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