Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что отношения между США и Китаем обостряются.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Думаю, что в ближайшее время мы действительно увидим начало контрнаступления. Я думаю, что это будет на юге, может быть, с какими-то отвлекающими маневрами. В это же время будет продолжаться формирование двух противоборствующих геополитических блоков», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, США и Китай будут пытаться консолидировать вокруг себя своих союзников, отношения между двумя странами сейчас только обостряются. Как отметил Дмитрий Спивак, что касается поставок иранского вооружения в россию, то ситуация здесь неоднозначная, и остается только надеяться, что этого не произойдет.
«Вот такие процессы сегодня затеваются и происходят в мире», - заявил Дмитрий Спивак.
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Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков сообщил, почему визит Байдена в Киев был очень важным для Украины: «Сумасшедшая поддержка».
Также Politeka сообщала, что политик Дмитрий Спивак рассказал, почему путин решил приостановить участие рф в договоре СНВ-3: «Это месседж Западу».