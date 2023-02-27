Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Китай выступает против санкций Запада.

Об этом он рассказал на своем канале.

«24 февраля появилась китайская формула мира. Хотя это не формула мира, Китай как бы выступил со своей позицией, обозначил свою позицию по ситуации в Украине, и она такая обтекаемая была. Что там для нас хорошего было? Что Китай уважает территориальную целостность и суверенность государства, границы государства», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, помимо этих позитивных месседжей, Китай еще выступил против применения ядерного оружия. Как отметил Дмитрий Спивак, остальные месседжи китайской формулы мира не радуют украинцев. В частности, Китай выразил категорическое несогласие с односторонними санкциями.

«Китай также высказал свое негативное отношение к созданию и формированию военных блоков, а это про НАТО и про попытку сформировать военный блок вокруг Тайваня и вокруг самого Китая. Китай вообще высказался за то, что безопасность одних не должна быть за счет других. Это практически тезис, который озвучивают в кремле», - заявил Дмитрий Спивак.

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