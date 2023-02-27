Вместе с Черкасским водным патрулем продолжает обнаруживать незаконный лов рыбы.

26.02 патрулируя прибрежную полосу реки Днепр, в административных пределах города Черкассы, инспекторы заметили резиновую лодку и двух мужчин в ней. Причалив к берегу, мужчины начали загружать мешки в автомобиль, который стоял на берегу.

Проведя поверхностный осмотр, в багажнике автомобиля патрульные обнаружили запрещенные орудия ловли, а именно сетки и два мешка со свежевыловленной рыбой видов: карась серебристый — 46 шт., карась золотой краснокнижный — 1 шт., щука — 3 шт., линь — 1 шт. ., лещ - 1 шт. Сумма ущерба нанесенного государству составляет почти 87 тысяч гривен.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу по установлению обстоятельств совершения правонарушения. Незаконный улов и запрещенные орудия лова изъяли.