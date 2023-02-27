Большинство украинцев даже не знают о возникновении воздушных тревог, а потому не могут своевременно перейти в безопасные укрытия.

Об этом говорится в обращении межфракционного депутатского объединения «За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины» в Кабинет Министров. Депутаты просят правительство ввести Национальную программу внедрения местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с привлечением средств иностранных государств.

В настоящее время система раннего оповещения работает всего на 12 процентов от потребности. Такую статистику, в ответ на обращение депутатов, предоставила собственно государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В то же время мобильным приложением «воздушная тревога» могут пользоваться далеко не все украинцы по банальным причинам отсутствия смартфонов и бесперебойного доступа к сети Интернет. Даже в тех городах, где система работает или была обустроена в течение года войны, речь идет об оборудовании советского образца, которое давно устарело и не отвечает требованиям времени, - говорится в обращении.

Межфракционное депутатское объединение еще в прошлом году обратилось к правительству с просьбой выделить 6 миллиардов гривен из бюджета и 500 миллионов гривен из Резервного фонда на внедрение системы раннего оповещения населения.

МДО создало межведомственную рабочую группу по вопросам оповещения населения, наработавшей ряд договоренностей с парламентами и правительствами стран ЕС, США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Испании, Италии, Словакии, Швеции, и обратилось в эти страны, по выделению в 2023 году средств в рамках международной финансово-технической помощи Украине в период войны в размере от 20 до 120 млн. дол. от каждой страны в общей сумме около 500 млн. дол. За эти средства планируют установить современное оборудование европейского производства, а контроль за реализацией проекта возложить на представителей парламентов вышеупомянутых стран, что исключит возможность коррупционных рисков.

Глава МГО нардеп Сергей Шахов провел успешные переговоры о поддержке проекта с правительствами Великобритании, Польши и Эстонии. Делегация же депутатов из Лондона во главе с Алексом Собелем даже приезжала в Украину и подтвердила готовность финансировать программу.

Впрочем, по непонятным причинам Кабинет министров медлит с реализацией проекта, в то время как мирные украинцы продолжают гибнуть под вражескими ракетными обстрелами, даже не зная об угрозе.

Счет погибших и раненых идет на десятки тысяч людей, среди которых дети, пожилые люди. По оценкам ООН за период войны пострадали 1300 детей, из них 500 погибли.