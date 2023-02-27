Народный депутат Александр Качура сообщил, что россияне заявляют, что украинцы хотят захватить Приднестровье.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, министерство обороны россии заявляет, что именно Украина готовит провокацию в непризнанном Приднестровье. Как отметил Александр Качура, россияне заявляют, что украинцы переоденутся в российскую форму, проникнут на территорию Приднестровья и начнут атаковать оттуда Украину.

«Судя по всему, к работе минобороны россии начали привлекать российских фантастов, а может быть, и сумасшедших из дурдома. А истерика россиян вполне понятна», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, переворот в Молдове провалился, и россияне сейчас очень боятся, что вопрос с Приднестровьем будет наконец-то решен.

«Та и «Киев за три дня» постепенно превратился в «они могут пойти на Приднестровье». Вот такая она, вторая армия мира», - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, о чем путин должен был рассказать на концерте в «Лужниках»: «Начал бы говорить правду».

Также Politeka сообщала о пустых разговорах: политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, почему выступления путина никого уже не интересуют.