Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что сегодня нужно работать над тем, чтобы санкции против россии ввели в ООН.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Я считаю, что в этом направлении мы недоработали, но нам нужны там союзники. Возьмем, к примеру, Индию. В четыре раза у них выросла переработка нефти. Кто может повлиять на Индию? Великобритания? Как? Я бы не сказал», – объясняет Георгий Биркадзе.
По его мнению, в этом вопросе должны включаться все – и Канада, и Британия, и США. Тем не менее, констатирует эксперт, некоторым эта война действительно приносит сумасшедшие средства, это правда и проблема. Как он отмечает, к сожалению, у некоторых руководителей государств нет понимания ситуации, они не хотят делать что-либо, чтобы закончить эту войну.
«Нужно было реально вводить санкции по всем банкам российской федерации, вводить вторичные санкции по «Росатому» также, чтобы невозможно было петлять, и вводить санкции по нефти и газу – этого было бы достаточно», - заключает Георгий Биркадзе.
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Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, кто не дает вводить серьезные санкции против россии.
Также Politeka писала о том, что Подорожний рассказал, можно ли будет мирно договориться с россией по Крыму.