В Перемышле состоялась международная конференция «Europe of the Carpathians», в ходе которой Доний, Стецькив и Харий объяснили европейцам, что сегодня происходит в Украине и заручились их поддержкой.

Об этом Олесь Доний рассказал у себя на Facebook.

В течение 24-26 февраля в польском городе Перемышль на границе с Украиной проходила международная конференция «Europe of the Carpathians» под эгидой польских Правительства и Сейма.

Со стороны украинского гражданского общества участниками Конференции были Михаил Харий, Тарас Стецькив, Олесь Доний, они объяснили европейцам, в чем особенность сегодняшних событий в Украине, которая страдает от агрессии со стороны рф. Также в Конференции приняли участие министры центральноевропейских государств, с которыми интеллектуалы имели дискуссию.

После трехдневных дискуссий на Конференции была принята резолюция, в частности, в ней говорится о поддержке Украины и требовании к грузинским властям освободить заключенного Михаила Саакашвили.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что нет неверующих людей, поскольку у каждого есть какие-то принципы, а принципы – это не что иное, как вера.

Также Politeka писала о том, что Доний представил свою Концепцию в Лесниках Киевской области.