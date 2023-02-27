В Перемышле состоялась международная конференция «Europe of the Carpathians», в ходе которой Доний, Стецькив и Харий объяснили европейцам, что сегодня происходит в Украине и заручились их поддержкой.
Об этом Олесь Доний рассказал у себя на Facebook.
В течение 24-26 февраля в польском городе Перемышль на границе с Украиной проходила международная конференция «Europe of the Carpathians» под эгидой польских Правительства и Сейма.
Со стороны украинского гражданского общества участниками Конференции были Михаил Харий, Тарас Стецькив, Олесь Доний, они объяснили европейцам, в чем особенность сегодняшних событий в Украине, которая страдает от агрессии со стороны рф. Также в Конференции приняли участие министры центральноевропейских государств, с которыми интеллектуалы имели дискуссию.
После трехдневных дискуссий на Конференции была принята резолюция, в частности, в ней говорится о поддержке Украины и требовании к грузинским властям освободить заключенного Михаила Саакашвили.
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Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что нет неверующих людей, поскольку у каждого есть какие-то принципы, а принципы – это не что иное, как вера.
Также Politeka писала о том, что Доний представил свою Концепцию в Лесниках Киевской области.