По информации Генштаба ВСУ, с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении было ликвидировано около 200 наемников ППК "Вагнера", а в районе Верхнеторецкого с 22 по 24 февраля уничтожено до 30 мобилизованных оккупантов.
Стоит отметить, что через год с начала вторжения россии в Украину армия врага фактически не претерпела существенных качественных изменений. Генералитет агрессора продолжает использовать в своих подходах к функционированию своего войска и тактике боев советские шаблоны.
Что касается перемен в российской армии за это время, то она утонула.
"Ночной ужас" стран НАТО оказался не столь страшным, как на это надеялись и в это верили сами россияне.
Можем говорить о том, что и планирование, и руководство низового и среднего командного звена находится еще в советское время и работает по советским лекалам.
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В них используется тактика второй мировой войны. Ничего особенно не изменилось у россиян. И это большой позитив для нас.
Так, например, британская разведка на примере 155-й бригады российских морпехов предполагает, что такие элитные подразделения сейчас уже гораздо менее профессиональны, чем в начале войны, из-за доукомплектации после потерь.
Вопрос материально-технического обеспечения русской армии всегда хромал, а сейчас это проявилось еще более ярко.
Так же это касается и ее обеспечения новейшими образцами техники, которые, как оказалось, находятся в единичных экземплярах и к тому же уже устарели.
То есть, в сущности, россияне воюют еще советской техникой.
Стоит отметить, что война между Россией и Украиной не является локальным конфликтом. Это связано с тем, что война затрагивает глобальные вопросы, включая продовольственную и ядерную безопасность, международное право и ответственность за самые ужасные преступления против человечества.
Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев