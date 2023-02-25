Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что Украину только за одну неделю посетило множество дипломатов со всего мира.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Премьер-министр Испании посетил Киев. И премьер-министр Испании, приехав в Украину, пообещал нам выдать 10 танков Leopard-2. Это союзник размером с россию по экономической мощи. Я уже не говорю, что за неделю, кроме Байдена, приезжала еще премьер-министр Италии Джорджа Мелони», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, также Украину посетил председатель израильской комиссии по обороне Юлий Эдельштейн. Он, как отметил Михаил Шейтельман, приехал в Украину осматривать иранские беспилотники, которые получила Украина.

«За всей этой суматохой годовщины надо не пропустить тот факт, что поддержка наша усиливается. Это не вместе приехала одна делегация. Киев за одну неделю посетили президент США, представитель комиссии по обороне, премьер-министр Испании и Италии. И кто нас после такого победит?» - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман рассказал, как изменилась риторика Мюнхенской конференции по безопасности: «Стала украинской победой».

Также Politeka сообщала о новой архитектуре: политик Дмитрий Спивак сообщил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины.