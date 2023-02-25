Политолог Руслан Бизяев объяснил, какую позицию сейчас в мире занимает Китай и по каким принципам, по его мнению, человечество сегодня должно идти в будущее.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как отмечает эксперт, во-первых, Китай – непосредственный игрок на мировой геополитической арене. Во-вторых, говорит он, китайская философия – это философия баланса, поэтому Китай считает, что все процессы в мировой геополитике должны быть сбалансированы. И, в третьих, утверждает политолог, Китай не выступает на стороне одной или иной системы, одной или иной позиции, одной или иной точки зрения.

«Китай считает, что фактически основной экономический мировой порядок, глобализация не несет каких-либо особых рисков. Китай – не противник глобализации, просто глобализацию он видит по-другому. И в этой глобальной системе он желает сохранить свою позицию лидера. Китай считает, что следующий этап развития человечества должен пройти по другим принципам», – объясняет Руслан Бизяев.

Он объясняет, что речь идет не о принципах одной точки зрения, однополярности, а о принципе сбалансированного подхода, когда учитывают абсолютно все точки зрения, когда война не инструмент решения геополитических проблем и когда конфликты не должны решаться через глобальный кризис. А глобальный кризис, добавляет эксперт, – это не только военный компонент, это, например, стихийные бедствия, голод и т.д.

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