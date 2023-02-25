Американский военный Гарри Табах сообщил, что коррупционная деятельность во время войны должна приравниваться к измене родины.
Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Дело в том, что у вас (у украинцев – Ред.) это всё есть, весь этот потенциал, где вы можете выстроить очень сильную экономику. Вы будете строить сильную, мощную нацию, государство, где сильная армия, которая даст отпор любой армии в мире, страну, в которую люди будут хотеть инвестировать, приносить деньги», - сообщил Гарри Табах.
По словам американского военного, чтобы Украина смогла выстроить сильную экономику, необходимо избавиться от инфекции, которая душит любой потенциал, - от коррупции. Как отметил Гарри Табах, во время войны любая коррупционная деятельность должна приравниваться к измене родине и наказываться соответственно.
«Богатые люди (инвесторы – Ред.) хотят быть там, где есть стабильность, защита и защищенность», - добавил Гарри Табах.
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Как писала ранее Politeka, Святослав Дубина рассказал о внутренних врагах Украины и почему с ними надо бороться: «Этот вопрос надо решать».
Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский объяснил, что такое действительно коррупция.