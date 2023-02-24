21 февраля в лицее села Лесники в Киевской области прошла презентация Концепции Олеся Дония «25 ступенек к общественному счастью».

До этого идеолог со своими единомышленниками уже проводили аналогичные презентации во многих крупных городах Украины, теперь его просветительские поездки охватывают и села. По его словам, сегодня в Украине село и город в определенной степени разорваны, эти противоречия нужно преодолеть, в частности, и в интеллектуальной сфере.

Кроме презентации Концепции, Олесь Доний представил в Лесниках свои книги – «Сковорода и Мы», «Украинская мечта. 25 ступеней к общественному счастью».

Зал музея Михаила Грушевского был весь заполнен, в частности, на презентацию пришли и ученики, и учителя, и военные, и библиотекари, и педагоги из окрестных сел.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Степурин объяснил, что сначала нужно понять, что для нас индивидуальное и общественное счастье, а затем стремиться к этому.

Также Politeka писала о том, что Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне.