Ровно год назад, 24 февраля 2022, в 4:55 российский диктатор путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении начать полномасштабную войну против Украины.

Тогда министр обороны Украины Алексей Резников призвал всех, кто умеет и готов держать оружие, стать в ряды территориальной обороны. Будем откровенными: до недавнего времени Украина не имела войска, способного на надежную защиту, на достойное сопротивление и отпор врагу. Но украинская армия в условиях войны если не создалась с нуля, то возродилась заново.

Следует говорить о том, что за последний год мы полностью изменили тактику и стратегию ведения боевых действий. ВСУ полностью отошли от советской школы тактики ведения боевых действий и перешли на планирование и проведение операций по стандартам НАТО.

Также следует отметить успешный характер переоснащения ВСУ.

Речь идет не только о поставках оружия советского производства, хранившегося на складах стран бывшего соцлагеря, но прежде всего о высокотехнологичном вооружении, предоставленном странами Североатлантического альянса.

Кстати, о НАТО. Специалисты отмечают, что Вооруженные Силы Украины перешли и в значительной степени отвечают натовским стандартам. Это и переход на западные калибры, и создание эшелонированной системы ПВО, интегрированной в общую систему противовоздушной и противоракетной обороны, и получение современной бронетехники разных типов.

К позитиву также следует отнести возобновление производства снарядов, что оказывает существенное влияние на боеспособность ВСУ. Причем следует отметить, что речь идет не только о расконсервации заводов в странах бывшего Варшавского договора, а именно о производстве боеприпасов, налаженном Укроборонпромом. То есть материально-техническое обеспечение ВСУ улучшилось существенно.

Как изменилась расстановка сил за этот год?

Достаточно большим позитивом в очереди достижений является то, что в течение года усилиями ВСУ деоккупировано около 40% захваченных россиянами украинских территорий. Кроме того, до 1 миллиона увеличена численность самих Вооруженных Сил.

Это может свидетельствовать о создании нового качества структуры, отвечающей за мобилизационные мероприятия и увеличение не только количества, но и качества личного состава.

По разным оценкам, уже около 60 тысяч украинских солдат прошли обучение на полигонах стран НАТО как по овладению высокоточными видами оружия, так и, соответственно, боевому слажению. А общая сумма иностранной оборонной помощи для Украины составила около 50 миллиардов долларов, что равняется 12-ти летним оборонным бюджетам ВСУ.

Примечательно, что администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине на 2 млрд. долларов в годовщину российского вторжения, 24 февраля.

Следует отметить, что военно-техническое сотрудничество расширяется уже даже до уровня переоснащения ВМС. Ведь последние заявления правительства Великобритании дают повод для сдержанного оптимизма в этом плане.

К тому же не исключается возможность модернизации и отечественных Военно-воздушных сил: разговоры о передаче Украине современных самолетов ведутся, а украинские летчики уже учатся. Далее – слово за политиками.

Итак, если подытожить, то за год увеличена численность украинских Вооруженных Сил, улучшено их материально-техническое обеспечение, проведены мероприятия по обучению, войска перешли на стандарты НАТО как в моменте оснащения, так и проведения боевых операций.

Вместе с тем, в отличие от россиян, среднее командное звено ВСУ стало более мобильным в принятии решений тактического характера на своем уровне. Можем говорить, что постепенно и тактическая и оперативная инициативы переходят на нашу сторону.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам. Он поблагодарил каждого военного и всех, кто помогает, поддерживает и верит в ВСУ, а также выразил уверенность в победе Украины.

Дмитрий Снегирев