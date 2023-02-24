Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, что в течение 10 лет в российской политике говорили об историческом возвращении Крыма, а потому вернуть его в Украину мирным путем не получится.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Наше требование – это и Крым тоже. А россия говорила, что они все готовы обсуждать, кроме Крыма. Изменилась ли эта позиция? Нет. путину нужно будет выйти на Красную площадь, достать пистолет и себя застрелить в висок, если он будет готов принять предложение восстановления территориальной целостности Украины», - рассуждает Юрий Подорожний.

По его словам, политика последних 10 лет в российской федерации базировалась на том, что они наконец-то встали с колен, смогли забрать у своего соседа территории, вернуть Крым, а сейчас помогают русскоязычным на территории Украины, защищают их, пусть хоть камни летят.

«Камни с неба на население полетели в виде мобилизации и 200 тысяч погибших на фронте, ухудшение экономического положения… Камни летят, все, как просили», - подчеркивает Юрий Подорожний.

Как сообщала Politeka, Спивак сообщил, что в речи Байдена были месседжи для путина.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, какое оружие поможет деоккупировать Крым.