Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, что в течение 10 лет в российской политике говорили об историческом возвращении Крыма, а потому вернуть его в Украину мирным путем не получится.
Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Наше требование – это и Крым тоже. А россия говорила, что они все готовы обсуждать, кроме Крыма. Изменилась ли эта позиция? Нет. путину нужно будет выйти на Красную площадь, достать пистолет и себя застрелить в висок, если он будет готов принять предложение восстановления территориальной целостности Украины», - рассуждает Юрий Подорожний.
По его словам, политика последних 10 лет в российской федерации базировалась на том, что они наконец-то встали с колен, смогли забрать у своего соседа территории, вернуть Крым, а сейчас помогают русскоязычным на территории Украины, защищают их, пусть хоть камни летят.
«Камни с неба на население полетели в виде мобилизации и 200 тысяч погибших на фронте, ухудшение экономического положения… Камни летят, все, как просили», - подчеркивает Юрий Подорожний.
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