В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину известный поэт, политик и общественный деятель Евгений Рыбчинский анонсировал в своем твиттере релиз новой песни с символическим названием "Того, кто не сдался, не победить".

24 февраля автор изложил в соцсети трек в своем собственном исполнении.

"Посвящается годовщине героического сопротивления украинского народа русскому нашествию. Я написал эту песню, как оду несокрушимости и гимн неизбежной победы Украины над империей зла. Меня вдохновил украинский народ, раскрывший в себе огромный потенциал непобедимой нации. Говорят, без песен нет жизни! это и есть песня! Не так ли?" – риторически спросил Рыбчинский у своих подписчиков.

В композиции четыре куплета и она сделана в стиле рок-баллады. Гитарную партию в фонограмме автор исполняет сам.

«Эту музыку я написал давно, еще 10 лет назад, примерил к ней разные тексты. А год назад, в день вторжения, я в фейсбуке написал фразу "Не сдавшегося не победить", которая набрала тысячи предпочтений. Так родился шлягворд, ставший в новой композиции ключевым. Целый год я занимался волонтерством. Имел возможность объездить страну вдоль и поперек, привозя нашим защитникам медикаменты, амуницию, термобелье, тепловизоры и другие вещи, в которых нуждается фронт. И всегда в голове вертелось: "Того, кто не сдался, не победить". Что меня поражало с первого дня и до сих пор удивляет — это сугубо украинский оптимизм, чувство юмора, желание жить здесь и сейчас, которые не исчезают даже в самых строгих условиях. Если у меня с собой была гитара, военные всегда просили попеть и подпевали сами. Этот дух казачества, уверенность в неотвратимости победы и помогли мне создать «не сдавшегося» буквально на одном дыхании. Я буду счастлив, если песню услышат на передке. Она посвящается именно им и всем тем, кто ждет наших героев дома и приближает победу в тылу», - сказал поэт.

Евгений Рыбчинский – автор многочисленных поэтических сборников, а также композиций для популярных украинских исполнителей: Ирины Билык, Александра Пономарева, Наталии Могилевской, EL Кравчука и т.д. Проактивная общественная и политическая деятельность Евгения, направленная на европейскую интеграцию Украины и помощь участникам боевых действий, привела к включению его в список лиц, против которых российским правительством были введены санкции.