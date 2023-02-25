Военный Святослав Дубина сообщил, что в Украине необходимо больше внимания уделить экономическому фронту.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Не буду говорить много пафосного и риторического. Скажу только то, что мы за этот год переломили сознание и россиян, и Запада, доказали, что украинцы – непростой народ, что с ним нужно считаться. Мы проявили свою субъектность и свою готовность взять ответственность за этот восточный регион», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, для окончательной победы украинцев нужно вооружение от западных партнеров. Но, как отметил Святослав Дубина, кроме победы над внешним врагом, на украинцах лежит важная задача с преобразования государства изнутри.

«Нужно наладить собственный ВПК, нужно заниматься экономикой. Мы вытянули ряд фронтов, мы освобождаем территории, мы достигли очень хороших результатов на информационном фронте. Но что касается экономического фронта, обеспечения ВСУ, то этого недостаточно. Нам еще много очень предстоит сделать», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, что украинское общество часто недооценивают: «Против нас большие силы».

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне: «В их мире это нормально».