Политический аналитик из Израиля Соломон Манн прокомментировал визит китайского руководства в лице министра иностранных дел Ван И в москву.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«На мой взгляд, Китай не собирается быть чьим-то союзником. Китайская идеология и китайское государства строится так, что у него не может быть союзников. У него либо сателлиты, либо страны, которые просто с ним торгуют, – одно из двух», - объясняет Соломон Манн.

К тому же, добавляет он, у Китая нет равных союзников, это только сателлиты или торговые партнеры, а помогать кому-то, если это не его сателлит, он не будет. Что же касается россии, продолжает эксперт, то Китай будет помогать россии взаимовыгодно.

Этот же визит, рассуждает аналитик, был к тому, чтобы россия делала выбор и ей придется его делать: просто торговать или быть сателлитом Китая.

«Скорее всего Китай будет поддерживать россию в том положении, в котором она оказалась, потому что это потенциальный сателлит с огромной территорией, которая так нужна Китая, с огромными возможностями, способностями, со старой технологической базой и так далее», - заключает Соломон Манн.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что Китай может использовать свое сближение с россией в собственных целях.

Также Politeka писала о том, что Кочетков сообщил, почему визит Байдена в Киев был очень важным для Украины.