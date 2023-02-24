В период с 20 по 24 февраля т.г. Госфинмониторинг при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) принял участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в г. Париж, Французская Республика.

Об этом сообщает сайт Госфинмониторинга.

В ходе Пленарного заседания был рассмотрен ряд вопросов, касающихся глобальных мер, принимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:

- отчеты о работе Рабочих групп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);

- применение санкций в РФ со стороны FATF;

- отчеты о взаимной оценке Индонезии и Катара; и др.

По результатам рассмотрения вопроса о санкциях в РФ, FATF принято соответствующее Заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.

FATF в очередной раз выразила глубокое соболезнование по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных продолжающимся российским вторжением в Украину.

FATF решительно осуждает захватническую войну, которую ведет РФ против Украины. В течение прошлого года РФ усилила свои бесчеловечные и жестокие атаки, нацеленные на общественную критическую инфраструктуру.

FATF также глубоко озабочена сообщениями о торговле оружием между РФ и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции и кибератаки, происходящие с территории РФ.

FATF заявила, что действия РФ неприемлемо нарушают основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы. Такие действия являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF. Поэтому FATF решила ужесточить санкции в РФ путем приостановления ее членства в этой организации. В то же время РФ должна выполнять свои обязательства по имплементации Стандартов FATF.

После заявлений, опубликованных в марте, апреле, июне и октябре 2022 г., FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу возможных рисков от обхода мер, предпринятых в РФ с целью защиты международной финансовой системы и принимать необходимые меры с целью нивелирования этих рисков. .

По завершению Пленарного заседания FATF Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отметил:

«Международное сообщество в лице FATF существенно усиливает свое давление на РФ. Членство РФ в FATF приостановлено. Страна-агрессор должна нести ответственность за все ужасы, которые испытывают мирные жители Украины и за тот колоссальный негативный эффект, который имеет война на всю глобальную финансовую систему и безопасность. Мы донесли обоснованную позицию Украины по этому поводу делегациям стран-членов FATF. Международные партнеры подтвердили свою дальнейшую поддержку Украины и фокусировку усилий на пути поиска консенсуса для продвижения более жестких решений».

Госфинмониторинг продолжает принимать меры в целях дальнейшей изоляции РФ в сфере финансового мониторинга и его санкционирования. Заявление FATF в отношении РФ





Через год после незаконного, неспровоцированного и неоправданного военного вторжения РФ в Украину, FATF еще раз выражает свои глубочайшие соболезнования народу Украины и продолжает выражать сожаление в связи с большими человеческими потерями и злонамеренным уничтожением, вызванным продолжающимся российским жестоким нападением на Украину. FATF признает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № ЕS-11/1, требующую от РФ немедленно, полностью и безусловно вывести все свои военные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ.

FATF решительно осуждает захватническую войну, которую ведет РФ против Украины. В течение прошлого года РФ усилила свои бесчеловечные и жестокие атаки, нацеленные на общественную критическую инфраструктуру. FATF также глубоко озабочена сообщениями о торговле оружием между РФ и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции и происходящие с территории России кибератаки.

Действия РФ неприемлемо нарушают базовые принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы. Такие действия являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF.

В этой связи, FATF решила приостановить членство РФ. РФ остается ответственной за выполнение своих обязательств по имплементации стандартов FATF. РФ должна продолжать соблюдать свои финансовые обязательства. РФ остается членом Глобальной Сети, являясь активным членом Евразийской группы по борьбе с отмыванием средств (ЕАГ) и сохраняет свои права, в качестве члена ЕАГ. FATF будет продолжать следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний наличие оснований для отмены или изменения этих ограничений.

FATF продолжает призывать все юрисдикции оставаться бдительными по поводу угроз целостности и безопасности международной финансовой системы, возникающих вследствие агрессии РФ в Украине.

FATF отмечает, что все юрисдикции должны быть бдительными относительно возможных рисков, возникающих вследствие обхода мер, предпринятых для защиты международной финансовой системы и принимать необходимые меры с целью нивелирования этих рисков.

FATF в очередной раз выражает соболезнования народу Украины, который уже год несет ужасное бремя захватнической войны РФ. FATF отражает мнения всего международного сообщества в надежде, что в этом году вернет международное сообщество к безопасности, миру и процветанию.