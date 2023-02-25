Военный Святослав Дубина сообщил, что украинцы должны всем показать, что украинский народ сильный.
Об этом он рассказал на своем канале.
«После тридцатилетней истории Украины и защиты украинцами своих ценностей, я вам скажу, что наши ценности должны быть защищены только с оружием в руках. Силой правды, силой оружия можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом», - заявил Святослав Дубина.
По словам военного, украинцы должны делать правильные выводы из нашей тридцатилетней истории, на протяжении которой за свою свободу, независимость и волю мы проливаем кровь. Как отметил Святослав Дубина, сейчас у нас нет дороги назад, мы должны довести дело до конца и продемонстрировать, что украинцы – сильный народ.
«Мы должны показать, что за свои ценности будем бороться. И внутри Украины мы должны довести дело до конца, Украина должны принадлежать тем людям, которые ее любят», - заявил Святослав Дубина.
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