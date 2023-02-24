Народный депутат Александр Качура сообщил, что на войне против украинского народа погибло уже 150 тысяч россиян.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, путин или его двойник на концерте в «Лужниках» снова заставил всех присутствующих россиян радостно кричать «Ура!». Как отметил Александр Качура, стадион «Лужники», где проходил этот шабаш, огромный и способен вместить в себя около 75 тысяч людей.

«В Украине погибло почти 150 тысяч россиян. Это в два раза больше, чем вмещает этот стадион», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, путин во время концерта должен был рассказать эту правду россиянам под их радостные крики «Ура!».

«Представляю, если бы путин вдруг начал там говорить правду», - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, опровергает сам себя: народный депутат Александр Качура вскрыл ложь в обращении путина.

Также Politeka сообщала о пустых разговорах: политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, почему выступления путина никого уже не интересуют.