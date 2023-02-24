Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что жесткие санкции против россии нужно вводить уже сегодня, а не откладывать их на следующий год.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что очень много идет имитации санкций. Говорить, что мы вводим санкции, и ввести их – это разные вещи. Я считаю, что нам нужны реальные действия», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, санкции должны быть жесткими, своевременными и эффективными. В пример эксперт приводит санкции по чугуну и руде, которые до сих пор не дали результата, поскольку только сказали, что их вводят, но отсрочили до 2024 года.

По его словам, еще одна проблема состоит в том, что некоторые страны выступают против введения тех или иных санкций. В частности, эксперт говорит о Словакии, Болгарии и Венгрии, которые выступают против введения санкций в отношении «Росатома», а также Бельгии, которая не дает ввести санкции в отношении алмазов. Попутно он напоминает, что только Бельгия закупает алмазов на 1,8 миллиарда в год, а речь идет в общей сложности о нескольких миллиардах долларов.

«Если вы говорите, что вводите санкции, то, пожалуйста, делайте это своевременно, а не откладывайте. А то пообещали, а потом не могут сейчас это делать и переносят на последующие годы. Так не делается, мы так не сможем никогда одержать победу», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, когда можно будет договариваться с рф.

Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал, зачем путин затягивает войну.